La empresa Master Laja, dedicada al corte y procesamiento de piedra natural en Juana Koslay, provincia de San Luis, cerró sus puertas y despidió a sus 54 trabajadores. La firma integraba la estructura internacional del grupo británico SSQ Group, con presencia en más de 20 países.

La decisión se produjo en medio de un conflicto laboral que llevaba meses sin resolverse. Según confirmó la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), la compañía acumulaba deudas salariales desde octubre de 2025, incluyendo haberes, medio aguinaldo, horas extras y aportes a la obra social.

Publicidad

Ante ese escenario, la empresa comunicó al gremio que los accionistas mayoritarios no continuarían invirtiendo en la Argentina y propuso abonar el 60% de las indemnizaciones en 12 cuotas. La oferta fue rechazada por los trabajadores, quienes reclaman el pago total de lo adeudado.

En enero, los operarios iniciaron la toma de la planta para evitar el retiro de maquinaria y resguardar los activos mientras avanzaban las negociaciones. Hasta el momento, el establecimiento continúa ocupado y este lunes está prevista una reunión para intentar acercar posiciones y buscar una salida al conflicto.

Publicidad

Master Laja producía piedra laja (también conocida como filita o slate) destinada a revestimientos, pisos y proyectos arquitectónicos tanto en el mercado interno como en el exterior. Parte de la producción era exportada e integrada al catálogo global del grupo SSQ, que en su sitio oficial destacaba la cantera argentina como uno de sus activos estratégicos fuera de Europa.

El cierre impacta directamente en Juana Koslay, una localidad con fuerte vínculo con la actividad minera y la transformación de piedra. Además de los 54 puestos de trabajo directos, la planta generaba empleo indirecto en transporte, proveedores y servicios asociados a la cadena extractiva.

Publicidad

La salida del grupo británico se da en un contexto complejo para la industria nacional. En los últimos meses, empresas como Fate, Whirlpool y TN & Platex enfrentaron procesos de reestructuración, cierres parciales o reducción de personal, en un escenario marcado por caída de la actividad, aumento de costos y mayores importaciones.