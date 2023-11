San Juan viaja a Paraná para disputar el Seven de la República de Rugby

El seleccionado provincial de rugby reducido parte hacia Paraná este jueves por la noche para participar del tradicional Seven de la República a desarrollarse el 2 y 3 de diciembre en Entre Ríos. Tanto staff como jugadores tienen la misión en dejar a San Juan en lo más alto posible en el principal torneo de selecciones del país que tiene la particularidad que, por primera vez en la historia, juegan a la par hombres y mujeres en las instalaciones del CAE y Paraná Rowing Club.

El formato sufre modificaciones para la 39° edición, pues no hay cuartos de final y pasan directamente a semifinales. Esto quiere decir que los primeros de cada zona avanzan a Copa Oro, los segundos a Copa Plata, los terceros a Copa Bronce y los cuartos a Copa Estímulo y a evitar el descenso.

Como años anteriores, lamentablemente, el seleccionado que comanda el binomio Montilla-Guajardo no tiene partidos amistosos previos y una corta preparación de un mes. Esto obliga al plantel y staff a llegar con lo justo a una de las disciplina que más creció en país y por negligencia dirigencial, en el que solamente están motivados en renovar mandato, no llega de la mejor manera.

Vale destacar que San Juan integra la Zona 3 junto a Tucumán, Mar del Plata y Misiones. El sábado 2 de diciembre se va a desarrollar la fase clasificatoria en forma integral. El primer cotejo inicia a las 10.40 horas ante los Naranjas tucumanos. A las 17 horas miden fuerzas ante el Trebol marplatense y a las 19.20 horas define su suerte ante los tucanes misioneros.

Los otros grupos están compuestos de la siguiente manera. Zona 1: Rosario, Santiago del Estero, Sur de Buenos Aires y Salta. Zona 2: Buenos Aires, Uruguay, Noreste (Chaco y Corrientes) y Tierra del Fuego. Zona 4: Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Mendoza.

Convocados

Universidad: Francisco Marcucci, Bautista Jiménez, Gerónimo Pastore

Huazihul: Facundo Pérez, Gastón Reyes, Manuel de la Plata, Facundo Sombra.

Jockey Club: Juan Francisco Galdeano, Santiago Jara

Sporting Club Alfiles: Genaro Cañada, Roberto Ríos, Mateo Lardone.

Staff

Entrenadores: Javier Montilla y Juan Guajardo.

Preparador Físico: Fernando Martín.

Kinesiólogo: Fernando Sosa.