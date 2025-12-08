Las autoridades sanitarias de Argentina mantienen bajo monitoreo activo a 98 contactos estrechos que pudieron haber estado expuestos al sarampión, luego de que una familia con diagnóstico confirmado viajara en ómnibus de larga distancia entre el 14 y el 16 de noviembre por al menos siete provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Este grupo representa el 64% de los contactos identificados, según informó el Ministerio de Salud junto con las jurisdicciones.

La búsqueda se extiende por terminales y paradores de Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe, Salta, Tucumán y Santa Cruz. Del total de contactos detectados, 34 residen en la provincia de Buenos Aires, 22 en CABA, 20 en Entre Ríos, siete en Jujuy, siete en Santa Fe, tres en Salta, uno en Santa Cruz, uno en Tucumán, además de cuatro extranjeros. Ninguno había aportado teléfonos ni direcciones postales a las empresas de transporte, lo que dificultó el rastreo.

La ventana para la aparición de casos secundarios se extiende hasta el 12 de diciembre, fecha límite establecida para la vigilancia intensificada. En los casos necesarios ya se completaron esquemas de vacunación, mientras continúan los esfuerzos por ubicar a al menos otras 54 personas que habrían compartido viaje o espacios cerrados con la familia infectada.

El grupo familiar, compuesto por seis ciudadanos rusos radicados en San Javier (Uruguay) y sin vacunación contra el sarampión, ingresó a Argentina desde Bolivia el 14 de noviembre y cruzó a Uruguay el 16, permaneciendo unas 48 horas en el país. Durante ese período utilizaron servicios de las empresas Autobuses Quirquincho S.R.L., Balut Hermanos S.R.L. y San José S.R.L., con paradas y trasbordos en Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, además de terminales céntricas como Liniers y Retiro.

El diagnóstico fue confirmado en Uruguay el 19 de noviembre, y un día después Argentina recibió la notificación, cuando la familia ya había abandonado el territorio nacional.