La UFI de Delitos Especiales logró establecer las causas que originaron el incendio ocurrido alrededor de las 00:30 del martes en un precario inmueble de La Chimbera, 25 de Mayo. Los peritos de Bomberos tienen casi cerrada la hipótesis de que el siniestro no fue provocado intencionalmente. Las fuentes judiciales indicaron que la causa probable del fuego fue una vela. La madre de los niños, Danisa Aveiro, se alumbraba con este elemento debido a que la vivienda, usurpada por la familia un año atrás, carecía de servicio eléctrico.

La confirmación del origen accidental es crucial, ya que en un principio los investigadores no descartaban la posibilidad de un incendio causado a propósito. Esto se debía a que la madre de la niña fallecida, Danisa Aveiro, había sido formalmente imputada en la Justicia Federal el lunes —el día anterior al siniestro— por ser parte de una organización dedicada al comercio agravado de estupefacientes en el Penal de Chimbas. La imputación también incluye a su pareja, Cristian Latorre, y a otros internos.

Respecto a la víctima, una niña de 7 años, la autopsia arrojó que la menor murió como consecuencia directa de las quemaduras. La pequeña no pudo escapar a tiempo de la vivienda. La pericia descartó que el deceso se hubiera producido por intoxicación.

El grave episodio ocurrió en el asentamiento Callejón Ruperto Martínez. La joven madre, que también resultó gravemente herida en el incendio, había llegado a San Juan desde Mendoza con su pareja, Cristian Latorre, y sus dos hijos (la niña de 7 y un varón de 1 año) hace aproximadamente un año, para luego usurpar la casa en ruinas. El deceso de la niña y la confirmación del origen accidental cierran así una parte de la trágica investigación.