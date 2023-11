¿Se hace? El sorpresivo movimiento que podría darse en la Fórmula 1

El final del Mundial de Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina, por lo que los fanáticos se mantienen expectantes de lo que pueda ocurrir. Al respecto, siguen apareciendo todo tipo de rumores para la próxima temporada. Antonio Lobato, periodista español, habló con Marca en las últimas horas y analizó lo más importante de la máxima categoría del automovilismo en el planeta.

"Lo del monstruo de las redes sociales a veces se nos va de las manos, hay que tener cuidado con las frases que se dicen. Soltar algo así es buscar repercusión, pero no tiene sentido. Hace poco hicimos una broma en la tele ¡Qué bonito sería juntar a los dos mejores pilotos en un mismo equipo!, pero se soltó como una idea o como un sueño porque no hay muchas posibilidades de que eso ocurra", partió diciendo Lobato sobre la Fórmula 1.

Luego, el antes mencionado también aprovechó para comunicar lo siguiente al respecto: "Red Bull insiste en que Checo Pérez sigue el año que viene porque tiene contrato hasta 2024. La única opción de que Checo no esté sería meter a Ricciardo. Con Fernando no hay nada, su entorno me dicen que están incluso preocupados porque se puede generar tensión con Aston Martin", valoró rebajando mucho la ilusión de los aficionados.

Sigue la competencia en Fórmula 1

Por otra parte, Aston Martin tiene la intención de mejorar y continuar en lo más alto de la competencia para poder tener la posibilidad de ganar el Mundial. "Aston Martin quiere convertirse en un equipo grande, saben que este año han conseguido el mejor resultado de su historia. Nos queda quizá la decepción de no ver la progresión que esperábamos tras el gran inicio", sostuvo Antonio.

No está demás aclarar que la Fórmula 1 continuará transmitiéndose en España a través de DAZN, que se ha hecho oficialmente con los derechos hasta 2026. En relación a si Lobato continuará como la voz de la F1, él mismo acotó: "Los últimos años han sido fantásticos, me lo he pasado muy bien, se transmite nuestra complicidad y buen rollo y en estas condiciones no me importaría, pero entiendo que vienen nuevos tiempos. Si quieren hablar conmigo, hablaremos".