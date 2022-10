Tras la presentación de “AGUA, guía para entender la Sequía”, el documental y la revista realizados por el equipo de DIARIO HUARPE, productores agrícolas dialogaron sobre lo que hoy sucede en la provincia y las posibles soluciones. Fue en el marco del primer espacio de diálogo que organizó el medio cuyo objetivo es abrir la discusión sobre la actual crisis con distintos sectores.

Al espacio asistieron Eduardo Garcés, de la Federación de Viñateros; Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros Independientes; Pablo Martín, de la Mesa Vitícola; Claudia Becerra, de la Cámara Olivícola; Guillermo Quiroga, de Tomates 2000 y Alfredo Rodríguez, productor agropecuario de Jáchal.

Publicidad

El propósito fue convocar a representantes con distintas realidades y posturas para poder tener una visión amplia de las opiniones de quienes integran esta cadena productiva de la provincia. De esta manera, ampliar las voces en la discusión que hoy representan un eje central para el futuro de la provincia: cómo seguir habitando el desierto y que el recurso hídrico alcance para todos.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El encuentro fue en la sala de reuniones de la redacción de DIARIO HUARPE. Los invitados vieron el documental de 38 minutos realizado por el equipo periodístico a partir de entrevistas con fuentes científicas, técnicas y representantes de todos los sectores involucrados en el uso del agua. A su vez, cada uno tuvo oportunidad de leer la revista de 32 páginas realizada con información detallada y más de 20 fuentes de consulta.

Durante la charla abierta los presentes tuvieron oportunidad de dar sus posturas. Los productores agrícolas coincidieron en que fueron “el sector más afectado por la sequía” durante la temporada 2020-2021. Esto debido a que sufrieron más de 130 días de corta en el invierno y durante el verano protagonizaron buena parte de las discusiones sobre la gestión del recurso.

“Nosotros somos los que más utilizamos, pero también somos los que tenemos más derechos adquiridos, porque llevamos más tiempo siendo usuarios y también por lo que producimos”, reflexionó Pablo Martín durante el debate. Esto, aclaró, también los convierte en actores principales a la hora de buscar una mejor gestión. “Uno de los problemas que notamos es que no hay suficiente información, muchos de los datos que aparecen en el documental son cosas que venimos preguntando hace mucho y hay desconfianza de parte de los productores al respecto de lo que propone el Gobierno. Es importante que se conozca sobre esto”.

Publicidad

Eduardo Garcés, por su parte, agregó que es necesario que los productores tengan un rol de decisión fuerte. “Venimos hace tiempo proponiendo cambios y medidas, una de las cosas que decimos hace mucho es que es necesario generar una distribución con previsibilidad y para eso, por ejemplo, hemos pedido intubar los canales, no taparlos, para aprovechar la pendiente”, sumó el presidente de la Federación de Viñateros.

Alfredo Rodríguez, productor de Jáchal, mostró su preocupación por la utilización del agua en minería. La cuenca del Río Jáchal es la única que tiene explotación minera en la parte alta y aseguró que le preocupa “que vuelva inviable la producción agrícola. Nosotros no creemos en que los volúmenes sacados del río cumplan con lo que tienen asignado las mineras y además desde el municipio hace dos meses que no hacen los controles que obliga una ordenanza”.

A la vez, el productor jachallero dijo que la cuenca del río Jáchal debería “gestionarse por separado de la de San Juan, porque son dos sistemas distintos y nosotros por ejemplo no tenemos agua subterránea a la cual recurrir”.

Juan José Ramos se unió a este pedido de un mayor control y dijo que temen que se le esté dando más importancia a la extracción de minerales que a la producción agrícola. “No creo que sea minería sí o minería no, no estoy en contra, pero queremos que haya controles y seguridad”, pidió el productor viñatero. Entre los puntos que se discutieron sobre la situación de la minería surgió y estuvieron de acuerdo con la propuesta de escalonar el inicio de proyectos mineros, algo que podría asegurar que las asignaciones de agua no crezcan más de lo que la cuenca puede aportar.

Guillermo Quiroga, de Tomates 2.000, se sumó a este debate y dijo que “hemos visto que la minería sólo usa un 3% del agua, mientras el agro utiliza más del 80% y tiene pérdidas de más del 50% por mala distribución y otro 25% más adentro de la finca. De nosotros tiene que salir el compromiso de tecnificarnos todos como ya hizo el tomate”. A esto sumó el ejemplo de que su sector está aumentando las hectáreas cultivadas y produce más con menos agua gracias a que el 90% tiene riego por goteo.

Claudia Becerra coincidió en que el sector olivícola también pudo aumentar su producción gracias al nivel de tecnificación y aseguró que “generar conciencia en la población es un primer paso muy importante”.

Los productores coincidieron en que mejorar la distribución, tanto arreglando canales como apostando por el riego a demanda, es un paso fundamental. También que el Estado debe ayudar con herramientas claras a que más productores se tecnifiquen, así se evitaría la pérdida de prácticamente el 50% del agua que llega por los ríos. Mejorar la distribución y la tecnificación fueron los puntos en común de todos los presentes.

El espacio de diálogo en frases

Alfredo Rodríguez

“Me parece de suma importancia que hayan tenido la decisión desde el lado periodístico de ir poniendo en conocimiento a la población y estos planteos tan difíciles y tan duros que nos toca vivir a los sanjuaninos”.

Juan José Ramos

“Necesitamos modificar nuestros aspectos de trabajo en la agricultura y en los consumos, porque el agua va a ser cada vez más escasa”.

Eduardo Garcés

“Quiero felicitar a DIARIO HUARPE que ha tenido esta iniciativa de poner en boca de todos los sanjuaninos lo que está pasando. Una de nuestras propuestas es llevar el agua presurizada de Punta Negra a las fincas”.

Pablo Martín

“Este documental es para tomar conciencia toda la población, hay que cuidar el agua desde el origen hasta el consumo final. Hace falta un aporte y una decisión política en mejorar la red de distribución y que desde gobierno se acompañe al productor para que se tecnifiquen”.

Guillermo Quiroga