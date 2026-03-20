El exministro de Economía Sergio Massa volvió a posicionarse en el debate interno del peronismo con un mensaje enfocado en la unidad y la reorganización del espacio político.

Desde su entorno sostienen que una de las claves para recuperar competitividad electoral es “guardar los rifles sanitarios” y terminar con las exclusiones internas que, según plantean, debilitaron al peronismo en los últimos años.

La propuesta apunta a bajar la conflictividad y ampliar la base política. “Basta de decir ‘este no, este no’. Todos tenemos historia”, resumen cerca del líder del Frente Renovador, en referencia a la necesidad de construir un frente más amplio sin vetos cruzados.

En ese marco, plantean que el espacio puede volver a ser competitivo de cara a las elecciones de 2027, con el objetivo de retener la provincia de Buenos Aires y disputar la Presidencia frente a Javier Milei.

Además, Massa impulsa la idea de avanzar no solo en un programa de gobierno, sino en un “sistema de valores” que ordene la propuesta política y marque un nuevo rumbo, con reglas claras y previsibilidad.

Sobre la interna, en su entorno relativizan las tensiones entre sectores del peronismo. Reconocen diferencias entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, aunque aseguran que en instancias clave se logran acuerdos.

En paralelo, desde el Frente Renovador analizan la situación del Gobierno nacional y sostienen que atraviesa un momento complejo, aunque advierten que eso no garantiza por sí solo una recuperación electoral del peronismo.

En ese sentido, remarcan que el desafío pasa por construir propuestas concretas y adaptadas a los cambios sociales, en un contexto donde, aseguran, crecen las demandas económicas y sociales en los territorios.

De cara al futuro, Massa plantea la necesidad de establecer reglas de competencia interna que eviten fracturas. “La PASO no es un remedio en sí mismo”, repiten en su entorno, donde insisten en generar mecanismos que ordenen la disputa política.

Finalmente, cerca del exministro descartan una candidatura a gobernador bonaerense en el corto plazo, aunque no cierran la puerta a una eventual postulación presidencial en el futuro, en función del proceso de reorganización del espacio.