Servicios municipales de Capital: qué funciona y qué no el 24 y 25 de diciembre
Con motivo de las celebraciones de Navidad, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó el cronograma especial de funcionamiento de los servicios municipales, con el objetivo de que los vecinos puedan organizarse con anticipación durante los días festivos.
El esquema contempla servicios que mantendrán su actividad normal, otros que funcionarán con guardias especiales y algunos que no prestarán servicio los días 24 y 25 de diciembre. A continuación, el detalle completo:
Servicios que funcionarán con normalidad o guardias
Servicios Fúnebres
- Martes 24/12: atención las 24 horas
- Miércoles 25/12: atención las 24 horas
Cementerio
- Martes 24/12: abierto de 8:00 a 19:00
- Miércoles 25/12: abierto de 8:00 a 19:00
Servicio de Emergencia Municipal
- Martes 24/12: atención normal
- Miércoles 25/12: guardia pasiva
Servicios con funcionamiento especial
Monitores Urbanos
- Martes 24/12: actividad reforzada
- Miércoles 25/12: guardias mínimas
Grúa y Playa de Remoción
- Martes 24/12: actividad reforzada
- Miércoles 25/12: guardias mínimas
Servicios sin actividad
ECO-SEM
- Martes 24/12: sin actividad
- Miércoles 25/12: sin actividad
Recolección de residuos
- Martes 24/12: actividad normal
- Miércoles 25/12: sin actividad
Feria y Mercado de Abasto
- Martes 24/12: abierto
- Miércoles 25/12: cerrado
- Jueves 26/12: cerrado
Desde la Municipalidad solicitaron a los vecinos tener en cuenta esta información para una mejor organización durante las jornadas festivas y agradecieron la colaboración de la comunidad para mantener el orden y el correcto funcionamiento de los servicios esenciales.