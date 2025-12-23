Con motivo de las celebraciones de Navidad, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó el cronograma especial de funcionamiento de los servicios municipales, con el objetivo de que los vecinos puedan organizarse con anticipación durante los días festivos.

El esquema contempla servicios que mantendrán su actividad normal, otros que funcionarán con guardias especiales y algunos que no prestarán servicio los días 24 y 25 de diciembre. A continuación, el detalle completo:

Servicios que funcionarán con normalidad o guardias

Servicios Fúnebres

Martes 24/12: atención las 24 horas

Miércoles 25/12: atención las 24 horas

Cementerio

Martes 24/12: abierto de 8:00 a 19:00

Miércoles 25/12: abierto de 8:00 a 19:00

Servicio de Emergencia Municipal

Martes 24/12: atención normal

Miércoles 25/12: guardia pasiva

Servicios con funcionamiento especial

Monitores Urbanos

Martes 24/12: actividad reforzada

Miércoles 25/12: guardias mínimas

Grúa y Playa de Remoción

Martes 24/12: actividad reforzada

Miércoles 25/12: guardias mínimas

Servicios sin actividad

ECO-SEM

Martes 24/12: sin actividad

Miércoles 25/12: sin actividad

Recolección de residuos

Martes 24/12: actividad normal

Miércoles 25/12: sin actividad

Feria y Mercado de Abasto

Martes 24/12: abierto

Miércoles 25/12: cerrado

Jueves 26/12: cerrado

Desde la Municipalidad solicitaron a los vecinos tener en cuenta esta información para una mejor organización durante las jornadas festivas y agradecieron la colaboración de la comunidad para mantener el orden y el correcto funcionamiento de los servicios esenciales.