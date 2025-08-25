Shi Ming, la nueva estrella de UFC que es senadora en China y busca ser campeona

De día, la china Shi Ming ejerce su profesión como especialista en medicina tradicional, atendiendo a sus pacientes con la calma que caracteriza a su oficio. De noche, esta doble vida se transforma en el octágono, donde entrena para derribar a sus rivales en la Ultimate Fighting Championship (UFC), el principal campeonato de artes marciales mixtas (MMA). Esta faceta de luchadora profesional, que contrastó con su apariencia reservada y voz suave en una reciente entrevista, la llevó a la fama en noviembre, cuando se ganó un contrato con la UFC al noquear a su compatriota Feng Xiaocan con una brutal patada.

A pesar de la ferocidad mostrada en su debut, Shi, de 30 años, reveló a la AFP un proceso mental previo a cada combate: debe "hacerse un lavado de cerebro" para anular su instinto de no causar daño a otra persona. La luchadora confesó que su natural contención le ha jugado en contra en el pasado, permitiendo que sus oponentes se recuperen y casi den vuelta algunas peleas. Por ello, la preparación mental es clave para mantenerse enfocada y evitar que su naturaleza compasiva interfiera en su desempeño deportivo.

La victoria sobre Feng no solo la catapultó al centro de atención de las MMA, sino que también la obligó a revelar su "doble vida" a sus padres, quienes desconocían por completo su pasión por este deporte. Su debut en la UFC, en Shanghái, fue un evento masivo que atrajo a miles de aficionados chinos, quienes la apoyaron con cánticos de "¡Vamos, doctora Shi!". Aunque perdió el combate por decisión de los jueces ante la brasileña Bruna Brasil, once centímetros más alta, recibió una gran ovación del público que valoró su esfuerzo y dedicación.

Política y estrella en UFC

A pesar de su creciente fama, la peleadora mantiene su trabajo a tiempo completo como médica en su ciudad natal de Kunming. "Todavía priorizo mi trabajo como doctora y sólo pienso en entrenar cuando acabo todas mis labores", afirmó, dejando claro que su práctica médica es su principal fuente de ingresos. Proveniente de una familia de médicos, Shi ve en la medicina un trabajo respetado que le permite ayudar a los demás y solventar los gastos de su entrenamiento y entrenador, una razón por la que no ha dejado su profesión.

Aunque la derrota la llevó a sentir que había "decepcionado a toda China", la respuesta en las redes sociales fue de apoyo y admiración. Los aficionados destacaron su esfuerzo y el gran logro que significa alcanzar ese nivel deportivo mientras se desempeña como doctora. Con su dedicación y el apoyo de sus seguidores, la peleadora de UFC se mantiene en un camino de crecimiento constante, sin descartar la posibilidad de enfocarse más en las MMA si logra ascender en los rankings de la compañía.