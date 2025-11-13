San Martín de San Juan atraviesa días decisivos. Con el equipo al borde del descenso, la ilusión y la tensión se sienten en cada rincón de la provincia. En medio de ese clima, un hincha sanjuanino sorprendió al prometer que le propondrá matrimonio a su novia si el Verdinegro logra salvarse.

Durante una entrevista de ESPN a los hinchas del Verdinegro, una pareja sanjuanina se robó todas las miradas. Cuando el periodista les preguntó si habría casamiento en caso de que San Martín logre la salvación, la respuesta fue inmediata. “Le propongo casamiento”, aseguró Lautaro Díaz, el joven hincha que no dudó en vincular su amor por el club con el amor por su pareja.

“Lo lleva en la piel. El nombre mío, la fecha mía, el nombre de ella. Por la misma pasión estamos juntos”, contó emocionado. Su novia, también fanática del Verdinegro, relató cómo comenzó su historia de amor. “Nos conocimos acá en la cancha. Yo estaba en el paravalancha y él estaba abajo, en el alambrado. Me pidió un pucho, después fuego, y desde ahí empezamos a hablar”, recordó entre risas.

El lugar donde nació la relación será también el escenario elegido para cumplir la promesa. “Acá le voy a proponer matrimonio”, cerró Lautaro, enamorado de su novia y del club de sus amores.

En la previa del partido más importante del año, la historia de esta pareja se volvió viral y resume el sentimiento de miles de hinchas que viven cada jornada como una cuestión de corazón.