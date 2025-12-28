La idea de que el mate deshidrata es una creencia extendida, alimentada por la presencia de cafeína y la sensación de sed que puede acompañar su consumo. Sin embargo, los estudios científicos más recientes y especialistas en nutrición ofrecen una perspectiva más equilibrada sobre su efecto real en el organismo.

La deshidratación ocurre cuando el cuerpo pierde más líquidos de los que ingiere, algo que puede suceder por altas temperaturas, actividad física intensa o enfermedades, pero no está demostrado que el consumo moderado de mate por sí solo cause deshidratación en personas sanas. La cafeína, presente en el mate, tiene un efecto ligeramente diurético, pero este impacto es leve y generalmente compensado por la cantidad de agua ingerida con la infusión.

De acuerdo con expertos, la sensación de sed al tomar mate puede deberse más a factores como el calor ambiental o el ritmo de la ingesta que a una pérdida real de líquidos. En realidad, el líquido que se consume junto con las hojas de yerba contribuye a la hidratación total del cuerpo, siempre que la ingesta sea adecuada y se acompañe de una hidratación general equilibrada.

Estudios muestran que, en consumidores habituales y tolerantes a la cafeína, el efecto diurético es mínimo y transitorio, por lo que la infusión no representa un riesgo significativo de deshidratación si no se exceden cantidades extremas. Además, el mate aporta antioxidantes y polifenoles, compuestos con potenciales beneficios para la salud que también se están investigando por sus efectos metabólicos.

No obstante, especialistas señalan que cada organismo es diferente, y en personas sensibles a la cafeína o con condiciones médicas específicas —como hipertensión o problemas renales—, el consumo excesivo de bebidas con cafeína podría tener efectos adversos, incluidos cambios en la diuresis. Por eso, la recomendación general es consumir mate con moderación y mantener una ingesta adecuada de agua simple, especialmente en días de mucho calor o actividad física intensa.

En resumen, aunque el mate contiene estimulantes que pueden tener un efecto diurético suave, no hay evidencia contundente de que deshidrate de forma significativa en condiciones normales de consumo. La clave para una hidratación saludable sigue siendo la equilibrada ingesta de líquidos a lo largo del día, tanto si se acompaña con mate como con agua pura u otras bebidas.