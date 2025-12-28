El Ministerio de Gobierno de San Juan informó que el Paso Internacional por Agua Negra, sobre la Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para la circulación vehicular este domingo 28 de diciembre, en el horario comprendido entre las 7:00 y las 17:00 horas.

Desde la Secretaría de Relaciones Institucionales indicaron que los conductores deberán extremar las medidas de precaución, circular con luces bajas encendidas y respetar estrictamente los límites de velocidad, debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional que realiza tareas de mantenimiento en distintos tramos del camino.

Las autoridades recordaron que las condiciones en alta montaña pueden variar rápidamente, por lo que se recomienda a quienes transiten por el paso mantenerse informados y atender las indicaciones del personal apostado en la zona.

Además, se difundió un listado de teléfonos útiles para los viajeros que circulen por el corredor internacional, tanto en territorio argentino como chileno, ante cualquier eventualidad mecánica, sanitaria o de emergencia.

El Paso de Agua Negra constituye uno de los principales vínculos terrestres entre San Juan y la Región de Coquimbo, por lo que su habilitación resulta clave para el tránsito turístico, comercial y de residentes durante la temporada estival.

Desde el Gobierno provincial insistieron en la planificación previa del viaje, la verificación del estado del vehículo y la consulta permanente de la situación del paso antes de iniciar el recorrido.