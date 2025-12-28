Mientras avanza la temporada de vacaciones y aumenta la circulación de personas en diferentes regiones de San Juan, las autoridades sanitarias instan a la población a donar sangre, destacando que la necesidad de este recurso no disminuye y puede incluso intensificarse en época estival.

Desde el Ministerio de Salud Pública se recordó que los centros de donación de sangre, incluidos los dependientes de hospitales y servicios asistenciales, requieren un flujo constante de donantes para sostener las reservas destinadas a pacientes que atraviesan cirugías, traumatismos, tratamientos oncológicos y otros procedimientos médicos que dependen de transfusiones.

Especialistas explican que durante las vacaciones de verano se registra una reducción en la concurrencia de donantes habituales, lo que puede generar disminución de los stocks de sangre justo en un momento en que la movilidad social y los eventos masivos aumentan la demanda potencial.

La campaña de concientización subraya que donar sangre es un acto seguro, rápido y solidario que no afecta la salud de la persona donante, siempre que cumpla con los requisitos básicos de aptitud. Se recuerda que los bancos de sangre atienden con turnos programados y también en modalidad espontánea, según las capacidades operativas de cada centro.

Los profesionales de la salud insisten en la necesidad de mantener niveles óptimos de reservas, ya que las emergencias y procedimientos quirúrgicos no esperan a que termine el verano, y la continuidad de las transfusiones depende directamente de la generosidad de la comunidad.

Con la llegada de las vacaciones, las autoridades sanitarias reforzaron la invitación a programar donaciones antes de viajar o durante los días de descanso, garantizando que cada unidad de sangre puede salvar hasta tres vidas, y destacando la importancia de este gesto altruista en cualquier época del año.