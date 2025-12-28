Dos jóvenes fueron detenidos en el barrio Marquesado III, acusados de haber robado dos teléfonos celulares del interior de un domicilio ubicado en el Lote Hogar 53, tras un rápido accionar del Comando Radioeléctrico Norte.

El procedimiento se inició luego de que personal policial recibiera un alerta por el robo de celulares en una vivienda de la zona. De acuerdo a la información recabada, los presuntos autores del hecho serían Paredes y Alcaraz, quienes se dieron a la fuga tras cometer el ilícito.

Durante recorridas preventivas, los efectivos lograron visualizar a Paredes, quien al advertir la presencia policial intentó escapar. Finalmente fue aprehendido en un domicilio colindante, donde se le secuestró un teléfono celular marca ZTE, color negro, presuntamente sustraído.

En forma posterior, el personal policial logró localizar y detener a Alcaraz, quien se encontraba escondido en una vivienda cercana. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 30, donde quedaron a disposición de la Justicia.

En el lugar se hizo presente el doctor Codorniu, de la UFI Flagrancia, quien ordenó dar inicio al procedimiento especial de flagrancia, quedando los detenidos vinculados a la causa por robo.