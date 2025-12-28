El inicio de 2026 estará marcado por condiciones de calor extremo en gran parte del país, en un fenómeno que, según los especialistas, funcionará como la última ola de calor de 2025 y, en muchas localidades, también la primera del nuevo año. Este escenario climático plantea una pregunta clave para millones de familias: ¿la Nochevieja se festeja con aire acondicionado o al aire libre?

Las elevadas temperaturas dominarán gran parte del territorio durante el 31 de diciembre, con registros que en varias provincias superarán ampliamente los 35 grados y sensaciones térmicas aún más altas producto de la humedad. El calor persistente se mantendrá desde la mañana y se extenderá hasta la noche, afectando de lleno los horarios tradicionales de celebración.

Este patrón climático no solo condiciona la comodidad, sino también la organización de reuniones familiares y eventos sociales, ya que las cenas al aire libre podrían volverse difíciles de sostener en zonas donde el calor no cede ni siquiera después de la puesta del sol.

A la vez, el uso intensivo de aires acondicionados y ventiladores vuelve a instalar el debate sobre el consumo eléctrico y la presión sobre las redes de energía, especialmente en grandes centros urbanos, donde cada ola de calor suele ir acompañada de advertencias por posibles cortes de suministro.

Especialistas recomiendan adaptar las celebraciones a las condiciones climáticas, priorizar la hidratación, evitar la exposición prolongada al calor y optar por espacios ventilados o climatizados cuando las temperaturas resulten extremas. También sugieren prestar atención a los pronósticos actualizados, ya que en algunas regiones el calor podría combinarse con episodios de inestabilidad.

Así, el 2026 comenzará bajo un escenario térmico exigente, en el que el clima se convertirá en uno de los protagonistas de la Nochevieja y obligará a redefinir una de las decisiones más simples —pero clave— de cada fin de año: celebrar puertas adentro o bajo el cielo abierto.