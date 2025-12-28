La actriz francesa Brigitte Bardot, una de las figuras más emblemáticas del cine de la segunda mitad del siglo XX, falleció este domingo a los 91 años, informó la Brigitte Bardot Foundation, organización que encabezó durante décadas y que refleja su compromiso con la defensa de los animales.

Bardot se convirtió en una estrella internacional tras su actuación en la película And God Created Woman (1956), que la consagró como un símbolo de belleza, sensualidad y liberación cultural durante las décadas de 1950 y 1960. A lo largo de su carrera cinematográfica participó en más de 40 filmes, consolidando su lugar en la historia del cine francés y mundial.

Nacida en París en 1934, Bardot también desarrolló una carrera musical y, tras retirarse de la actuación en 1973, dedicó gran parte de su vida a la lucha por los derechos de los animales. En 1986 fundó la Brigitte Bardot Foundation, con la que impulsó campañas contra el maltrato, la caza de focas y la experimentación con animales, ganándose reconocimiento internacional en ese ámbito.

En los últimos meses, la actriz había enfrentado problemas de salud que requirieron hospitalización y una cirugía, y su estado era considerado delicado por allegados y medios franceses antes de su fallecimiento.

Más allá de su carrera artística, Bardot fue una figura compleja cuya vida estuvo marcada por controversias públicas y opiniones vehementes sobre temas sociales y políticos, que generaron debates y polarización en diferentes momentos de su trayectoria.

Su muerte marca el final de una era para una de las actrices más influyentes e icónicas del cine europeo, cuyo impacto cultural trascendió su trabajo en la pantalla grande y se extendió al activismo y a la escena pública mundial.