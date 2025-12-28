El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, mantuvieron este sábado una reunión de alto nivel con el objetivo de avanzar en un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, en un paso que las partes califican como clave para explorar mecanismos de cese al fuego y resolución del conflicto en Europa del Este.

El encuentro, que reunió a delegaciones de ambos países, se centró en evaluar propuestas diplomáticas y condiciones de negociación que puedan llevar a una reducción de la violencia, la apertura de corredores humanitarios y la reafirmación del respeto a la soberanía ucraniana ante la presión militar rusa.

La reunión se produjo en un contexto de intensificación de tensiones, luego de episodios recientes de ataques y contraofensivas en varias regiones del territorio ucraniano, que han profundizado las consecuencias humanas y materiales de la guerra. Alto funcionarios de ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de buscar una salida negociada, aunque advirtieron que las diferencias siguen siendo significativas.

Trump, en sus declaraciones tras el encuentro, sostuvo que las negociaciones constituyen un paso hacia “una paz duradera” y resaltó la importancia del papel de Estados Unidos como mediador activo en la búsqueda de un acuerdo que satisfaga los intereses de seguridad de Kiev sin comprometer principios de orden internacional. Zelensky, por su parte, reiteró la postura de Ucrania de defender su integridad territorial y de encontrar una solución que termine con el sufrimiento civil y restituya la estabilidad regional.

La reunión incluyó además sesiones técnicas y bilaterales con representantes de seguridad y diplomáticos encargados de evaluar propuestas concretas sobre temas como alto el fuego temporal, intercambio de prisioneros, ayuda humanitaria y garantías de seguridad, pilares necesarios para avanzar hacia acuerdos más amplios.

Diversos analistas internacionales destacaron que este tipo de encuentros puede abrir canales de diálogo más estables entre las partes involucradas, aunque también advirtieron que el camino hacia un acuerdo definitivo seguirá siendo complejo y demandará concesiones difíciles en ámbitos político, militar y geoestratégico.

Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca estos esfuerzos diplomáticos, con actores multilaterales y organizaciones de derechos humanos que observan el proceso con la esperanza de que se traduzca en resultados concretos que reduzcan el impacto del conflicto sobre la población civil.