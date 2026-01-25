Siesta perfecta: cómo descansar para mejorar la memoria y la atención

Dormir la siesta ha dejado de ser un simple gusto personal para convertirse en una práctica con respaldo científico. En contextos de jornadas extensas, estrés o falta de descanso, el cuerpo sufre una caída de energía que afecta la concentración. Según una revisión de la revista Sleep Medicine Reviews, el descanso diurno es una herramienta útil para recuperar el alerta y mejorar funciones cognitivas como la memoria, siempre que se realice de forma estratégica.

La clave para que la siesta sea efectiva reside en la duración. Los estudios coinciden en que los descansos breves, de entre 10 y 30 minutos, ofrecen los mayores beneficios. Este tiempo es suficiente para mejorar el rendimiento mental sin generar "inercia del sueño", que es la pesadez y desorientación que ocurre al despertar de fases profundas. Por el contrario, siestas más largas pueden afectar el descanso nocturno.

Respecto al momento del día, el horario más conveniente se ubica después del almuerzo y antes de la media tarde, generalmente entre las 13 y las 16 horas. Este período aprovecha una baja fisiológica de alerta regulada por los ritmos circadianos. Dormir más tarde, cerca del atardecer, puede reducir la necesidad de sueño acumulada y dificultar conciliar el descanso por la noche.

Esta práctica resulta especialmente beneficiosa para estudiantes, adultos mayores con sueño fragmentado y trabajadores con horarios rotativos. Asimismo, la ciencia indica que este descanso ayuda a tener ideas brillantes. No obstante, los especialistas recomiendan precaución en casos de insomnio crónico, ya que siestas prolongadas o tardías pueden reforzar el problema y deben evaluarse bajo un abordaje integral del sueño.