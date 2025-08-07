El Inter Miami consiguió su pase a los cuartos de final de la Leagues Cup tras imponerse por 3-1 a los Pumas en un vibrante encuentro disputado en el Chase Stadium de Florida. El equipo, dirigido por Javier Mascherano, supo sobreponerse a un inicio adverso y sellar su clasificación en el torneo continental.

El partido, disputado el 7 de agosto de 2025, comenzó con una sorpresa para el público local. A los 34 minutos del primer tiempo, el delantero mexicano Jorge Ruvalcaba adelantó a Pumas, infiltrándose en el área y venciendo al arquero Rocco Ríos Novo. Sin embargo, la reacción de Las Garzas no se hizo esperar. Apenas nueve minutos después, a los 43 del PT, Rodrigo De Paul marcó su primer gol con la camiseta del Inter Miami, tras un centro de Luis Suárez, nivelando el marcador 1-1 al finalizar la primera mitad. De Paul fue titular junto a Luis Suárez en el equipo de Mascherano.

En la segunda etapa, Inter Miami pisó el acelerador. A los 59 minutos (14 del complemento), Luis Suárez convirtió un penal con una picada, poniendo el 2-1 y encaminando la clasificación de su equipo. Más tarde, a los 24 minutos del segundo tiempo, Tadeo Allende sentenció el encuentro al definir con sutileza tras una asistencia precisa de Suárez, estampando el 3-1 definitivo. La destacada actuación del delantero uruguayo le valió ser elegido mejor jugador del partido.

Cabe destacar que el Inter Miami disputó este encuentro sin la presencia de su máxima estrella, Lionel Messi, quien sufrió una lesión muscular leve en la pierna derecha el sábado anterior en el empate de Inter Miami ante Necaxa por la segunda fecha de la Leagues Cup. No obstante, el astro argentino estuvo presente en el Chase Stadium de Florida, alentando a sus compañeros desde las gradas.

Con este triunfo, el conjunto de Mascherano trepó a la cima de la zona de la Major League Soccer y aseguró su lugar entre los ocho mejores de la Leagues Cup. Por el momento, espera la confirmación de su próximo rival. Además, el Inter Miami se prepara para disputar el clásico de Florida ante Orlando City el próximo domingo en condición de visitante por la MLS.