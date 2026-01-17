Un grave siniestro de tránsito con desenlace fatal se registró durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Nacional 149, a la altura del departamento Ullum. Un camionero perdió la vida luego de perder el control del vehículo en la bajada de la cuesta que conduce hacia el río Los Patos.

Según confirmaron fuentes policiales, el camión transportaba paneles solares con destino al departamento Calingasta y era conducido únicamente por la víctima. Por causas que se investigan, el rodado se despistó luego de que se cristalizaran los frenos, lo que provocó que terminara sobre la vera del camino.

Tras el impacto, el camión se incendió y quedó completamente destruido. El chofer fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Cantoni de Calingasta, donde pese a los esfuerzos médicos falleció horas después.

Hasta el momento, no trascendió la identidad del transportista. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 16ª, que interviene en el caso y lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.