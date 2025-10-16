Tras varios años trabajando en el exterior, Noelia Pompa regresó a Argentina desde España para retomar su carrera artística. En su vuelta, la bailarina brindó una entrevista donde reveló detalles de su vida amorosa, su trabajo y, sin filtros, su performance sexual.

Pompa confirmó que está "en pareja, sí. Con un español". El vínculo ya lleva siete años, y lo conoció "al añito más o menos" de haber llegado a España. La bicampeona del Bailando por un sueño (donde ganó en 2011 y 2012 junto a Hernán Piquín) describió a su novio como un "potrazo".

Durante la charla, la bailarina se animó a definirse en la intimidad y aseguró que "soy muy fogosa". Esta definición, según Pompa, tiene que ver con la entrega total: "Yo todo lo que hago lo quiero hacer... Lo doy todo, en todo lo que hago en mi vida. La definición de gauchita".

Pompa explicó que, para estar con alguien, necesita "una relación más fuerte", y bromeó con los términos modernos de sexualidad: "Pero ¿viste que ahora se dice que sos demisexual o algo así... Yo necesito tener algo más para estar con alguien... No con cualquiera".

Este requisito de conexión surge de experiencias pasadas. La bailarina recordó que cuando empezó en "las andanzas" y con "noviecitos", no le iba muy bien. Ella cree que esto tenía que ver con su propia inseguridad y su miedo a ser utilizada: "yo tenía miedo de que me usaran como fantasía, que me dijeron mucho: 'Sos como mí no sé qué'”.