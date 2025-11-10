Aunque MasterChef Celebrity es un éxito, algunos participantes decidieron bajarse de la competencia. Primero lo hizo Pablo Lescano y después dejó el certamen Valentina Cervantes. Se había dicho que la tercera en dejar el reality por voluntad propia sería María Eugenia Tobal.

La versión indicaba que Tobal estaba indignada por algunas devoluciones de Germán Martitegui. El periodista Ángel De Brito había asegurado que la actriz dejaría el programa. De Brito explicó que ella hizo un brownie emotivo, al parecer en honor a su mamá, y Martitegui le dijo: “‘¿Qué tenés en la cabeza, cómo vas a presentar esto?’”. El conductor aclaró que, si bien este comentario no se puso al aire, a Eugenia le "hinchó los h...". Según los trascendidos, "Ella se enojó, dijo que no trabajaba de participante de reality y se fue", y públicamente diría que se bajó por temas personales.

Publicidad

En Implacables, la conductora Susana Roccasalvo, quien conduce el ciclo del Nueve pero también participa del certamen de Telefe, dio pistas de lo que puede pasar con Tobal. Consultada sobre si Martitegui era maltratador, Roccasalvo respondió: “¡No! Por lo menos hasta el viernes Eugenia Tobal estuvo cocinando, no creo”.

Roccasalvo sumó su mirada sobre el clima que se vive en el programa: “Está todo muy relajado —contó la conductora—, no hay esa competencia voraz que despersonifica, por esa vehemencia de querer ganar”. Finalmente, la conductora expresó que, si bien no sabe qué creen los productores, los participantes se están “divirtiendo más de lo que ellos piensan”.