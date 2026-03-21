El té de jengibre con limón y miel se consolidó como una de las bebidas más populares para aliviar síntomas del resfriado y molestias respiratorias, especialmente durante los cambios de clima y los días más fríos. Su combinación de ingredientes naturales aporta beneficios que ayudan a mejorar el bienestar general.

El jengibre es reconocido por sus propiedades antiinflamatorias, que contribuyen a calmar la irritación de garganta y aliviar la congestión nasal. Además, favorece la digestión, lo que permite al organismo mantenerse en equilibrio durante procesos como el resfrío.

Por su parte, el limón aporta vitamina C y antioxidantes, nutrientes vinculados al fortalecimiento del sistema inmunológico. También puede ayudar a mejorar la digestión y a equilibrar la acidez estomacal.

La miel, en tanto, actúa como un endulzante natural con propiedades antibacterianas. Su textura suave recubre la garganta, lo que ayuda a disminuir la tos y la irritación, convirtiéndola en un complemento clave dentro de la infusión.

Además de sus beneficios, esta preparación se destaca por su practicidad: es rápida, sencilla y puede incorporarse fácilmente a la rutina diaria como una alternativa natural para acompañar los días de bajas temperaturas.

Ingredientes

1 trozo pequeño de raíz de jengibre

1 limón

1 o 2 cucharaditas de miel

2 tazas de agua

Paso a paso

Primero, pelar el jengibre y cortarlo en rodajas finas. Luego colocarlo en una cacerola con el agua y hervir durante unos 5 minutos, hasta que el líquido tome un tono dorado.

A continuación, exprimir el jugo de medio limón en una taza, agregar la infusión caliente de jengibre y sumar la miel. Mezclar bien y consumir mientras esté caliente para potenciar sus efectos.

La preparación rinde aproximadamente dos tazas y puede conservarse hasta 48 horas en la heladera, en un recipiente hermético, lo que permite tenerla lista para consumir en cualquier momento.