Luego de un grave accidente que protagonizó, el ex concursante de Gran Hermano, Thiago Medina, pasó 28 días internado. Actualmente, el creador de contenido se encuentra en una etapa de rehabilitación intensa para poder retomar su rutina.

Daniela Celis, madre de sus gemelas, ofreció más detalles sobre el estado de salud de su pareja en diálogo con Los Profesionales de Siempre (el trece). La influencer se sinceró al afirmar que “Él no está de diez, tiene que mejorar muchísimas cosas”.

Entre las secuelas más complejas, Daniela explicó que Thiago debe realizar un profundo proceso de reaprendizaje:

Tiene que aprender a escribir de vuelta.

Tiene que aprender a leer de vuelta.

Debe enfocar la vista.

Tiene que aprender a caminar bien.

Debe aprender a bañarse.

Celis enfatizó que estas tareas las está realizando “con rehabilitación y de a poco, él solito”, destacando que Thiago Medina “está poniendo todo de su parte” en el proceso.