Totoralillo, la playa de Chile que enamora con aguas transparentes
POR REDACCIÓN
Chile es uno de los destinos más populares entre los argentinos este verano, atraídos no solo por sus modernos centros comerciales o su proximidad, sino también por sus playas paradisíacas. Mientras muchos se concentran en las famosas costas de Viña del Mar o Reñaca, a solo unos minutos de La Serena, existe un rincón escondido que cautiva a quienes lo descubren: la playa de Totoralillo.
Ubicada a unos 12 kilómetros al sur de la comuna de Coquimbo y a 25 kilómetros de La Serena, Totoralillo es una playa natural que combina belleza y tranquilidad. Con un paisaje de aguas turquesas y arenas blancas, es el destino perfecto para quienes buscan desconectar del bullicio y disfrutar del sol en un entorno más reservado. Con una extensión de 2 kilómetros, esta playa está rodeada por una pequeña península que se encuentra entre acantilados y formaciones rocosas, lo que hace que el paisaje sea aún más impresionante.
Una de las características que distingue a Totoralillo de otras playas chilenas es su versatilidad. Aquí, los visitantes pueden elegir entre dos tipos de agua: una playa de aguas tranquilas, perfecta para nadar o simplemente relajarse, y otra con un oleaje más fuerte, ideal para quienes disfrutan de deportes acuáticos como el surf, el surf de remo y el bodyboard. Aunque las aguas de la playa pueden ser frías, el clima cálido y soleado que predomina la mayor parte del año hace que disfrutar de sus costas sea muy agradable.
Además del baño y los deportes, Totoralillo ofrece un ambiente perfecto para la diversión en familia o con amigos. Los visitantes pueden disfrutar de actividades como fútbol, vóleibol o incluso pesca deportiva, siendo los lenguados y las corvinas las especies más comunes para pescar.
La playa también alberga una pequeña caleta, donde los pescadores locales venden productos frescos, y la jaiba se convierte en el manjar más destacado. Junto a esto, los puestos de comida cercanos ofrecen opciones deliciosas como caldos de mariscos, ceviches y empanadas, además de frutas frescas como piñas, sandías y melones, que combinan con helados refrescantes.
Para quienes buscan algo más que un día de sol y mar, Totoralillo también ofrece formaciones rocosas al sur de la playa que son perfectas para que los más pequeños puedan explorar y escalar. Esta zona, con su aire libre y paisajes deslumbrantes, es ideal para disfrutar de una experiencia única en contacto con la naturaleza.
Desde el acceso a la playa, el paisaje ya deja una impresión inolvidable: la península emergiendo sobre el fondo turquesa del mar y el contraste con los acantilados hace de Totoralillo un lugar espectacular. Ya sea para pasar el día o disfrutar de una escapada más larga, este destino es un verdadero paraíso escondido dentro de la región de Coquimbo.