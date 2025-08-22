Tragedia en China: al menos 12 muertos tras derrumbarse un puente

En el oeste de China, un trágico accidente en un puente en construcción ha dejado un saldo de al menos 12 personas fallecidas y varias desaparecidas. El incidente ocurrió la madrugada del viernes, alrededor de las 3:00 hora local, en la provincia occidental de Qinghai. El suceso se desencadenó cuando un cable de acero, crucial para las labores de construcción de un puente ferroviario sobre el río Amarillo, se rompió inesperadamente, provocando que la sección central de la estructura cediera.

Según reportes del Diario del Pueblo, en el momento del colapso, un grupo de 16 personas, incluyendo quince trabajadores y un director de obra, se encontraban en el área más afectada. La ruptura del cable, que ha sido señalada por la agencia estatal de noticias Xinhua como la causa de la tragedia, hizo que la sección del puente se precipitara abruptamente a las aguas del río. Hasta el momento, el destino de dos de los presentes aún se desconoce, mientras que las autoridades han desplegado un vasto operativo de rescate.

El Departamento de Gestión de Emergencias de Qinghai ha puesto en marcha una operación masiva de búsqueda y rescate que moviliza a cientos de socorristas, quienes trabajan en la zona para localizar a los desaparecidos y recuperar a las víctimas. Las autoridades han advertido que el número de muertos y desaparecidos podría variar a medida que avanzan las labores. Las imágenes difundidas por la cadena estatal CCTV y el Diario del Pueblo muestran el puente parcialmente construido, con la sección central hundida en el río.

Imágenes impactantes de la tragedia en China

El puente en cuestión, conocido como Jianzha, forma parte de un ambicioso proyecto ferroviario que conectará las provincias de Sichuan y Qinghai. Esta estructura, ubicada en el altiplano tibetano, es una de las obras más destacadas del proyecto, y ha sido descrita como el puente de arco continuo con vigas de acero de doble vía más largo del mundo y el primer paso ferroviario sobre el río Amarillo. El accidente ha puesto en entredicho las medidas de seguridad, dada la envergadura y complejidad de la construcción.

Este incidente se suma a una serie de accidentes industriales en China, donde la laxa aplicación de las normas de seguridad es un problema recurrente. Un ejemplo reciente es el derrumbe de una obra de construcción en la ciudad de Shenzhen en diciembre del año pasado, donde 13 personas perdieron la vida sin que se encontraran sobrevivientes. Este nuevo suceso subraya la necesidad de reforzar los protocolos y la supervisión en las obras de infraestructura para prevenir futuras tragedias.