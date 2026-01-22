Sociedad > Anotá
Tragos de verano simples para preparar con pocos ingredientes
En plena temporada de altas temperaturas, una selección de tragos fáciles de preparar con pocos ingredientes se vuelve un aliado infaltable para las reuniones, encuentros al aire libre o simplemente para refrescarse en casa. Entre las opciones más populares figura el Margarita Cuervo, que combina tequila José Cuervo, triple sec y jugo de lima, agitado con hielo y servido con un borde de sal en la copa, ofreciendo un equilibrio entre acidez y carácter que lo convierte en un clásico veraniego.
Otro favorito constante es el Aperol Spritz, preparado con partes iguales de espumante y Aperol, hielo y un toque de soda, completado con media rodaja de naranja; su perfil liviano y fresco lo hace ideal para disfrutar en encuentros diurnos bajo el sol.
El Mojito, que no pierde vigencia, sigue siendo elegido por su frescura: con ron blanco, jugo de lima, azúcar, menta fresca y soda, se prepara fácilmente y se comparte en jarra con hielo para combatir el calor.
Para quienes buscan una variante con un toque herbal, el Fernet Julep ofrece una propuesta diferente: combina fernet de menta, jugo de limón y almíbar neutro, agitado con hielo picado y servido en vaso Julep, donde la menta realza la sensación refrescante y aromática de la bebida.
Estas recetas, con ingredientes simples y pasos directos, permiten disfrutar de tragos veraniegos sin necesidad de técnica avanzada ni listas largas de insumos, adaptándose a reuniones informales o momentos de descanso en casa, terraza o parrilla.
