Tras la pelea en la tribuna, Dricus Du Plessis le dejó un mensaje a Sean Strickland

El pasado sábado 16 de diciembre, Dricus Du Plessis y Sean Strickland tuvieron una pelea en la tribuna del T-Mobile Arena. Ambos lucharán entre sí por el cinturón de los Peso Mediano pronto, pero tuvieron un gran altercado previo al combate oficial. La organización del UFC 296 decidió sentarlos a pocos metros de distancia, lo que terminó con golpes de puños entre ambos y un momento viral en redes sociales.

Luego de la pelea en las tribunas, Du Plessis le dijo a Megan Olivi: "Tengo marca de 5-0 en el T-Mobile Arena y esta noche oficialmente obtuve marca de 6-0, así que estoy contento con eso. Obtener el valor de mi dinero aquí en la feria, pero sí, quiero decir que probablemente no sea un buen ejemplo, pero aquí estamos. Suceden cosas y nadie resultó herido, todo está bien".

"Realmente no me importa cómo se siente. No me importa que lo provoquen. Él va y dice lo que quiere y todos están acostumbrados a él, 'Oh, puedo decir lo que quiera', y ahora esta única cosa, este punto débil es un detonante para él y ahora no podemos decirlo. Si quieres repartirlo, tienes que poder tomarlo. El hecho de que esté activado, eso me importa un bledo", agregó el sudafricano.

El consejo de Dricus Du Plessis

Junto con eso, Dricus aportó: "Para mí, en absoluto. En este momento necesita calmarse mentalmente, necesita recuperar la compostura. Sé que todavía no soy el campeón, así que no debería darle consejos al campeón, pero ese sería mi consejo. Reúne la compostura, mantén la calma. Cometes errores cuando no estás tranquilo. Estoy fresco como un pepino, me siento absolutamente genial".

"El hecho de que haya activado solo juega a mi favor. No puedo creer lo fácil que fue provocarlo mentalmente. Pensé, aquí está Sean Strickland, simplemente está criticando a todos, despotricando sobre todo y sobre todos. Una pequeña frase y el hombre pierde la cabeza. Te muestra con qué facilidad se arruinará mentalmente", complementó Dricus Du Plessis.