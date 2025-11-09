Tras sanciones a Verstappen y Ocon, Colapinto largará 16 en el GP de Brasil

El piloto argentino Franco Colapinto se benefició de sanciones aplicadas a otros equipos y ascenderá dos posiciones en la parrilla de partida del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, que se disputará este domingo desde las 14 horas en el circuito de Interlagos. El joven competidor de Alpine, confirmado recientemente como titular para la temporada 2026, ocupará la decimosexta posición en la largada de la carrera principal.

La clasificación del sábado estuvo marcada por el dominio de McLaren, con Lando Norris consiguiendo la pole position, y por la sorpresiva eliminación de los Red Bull en la primera fase. Sin embargo, los cambios realizados posteriormente por Red Bull y Haas, al reemplazar componentes fuera del horario reglamentario de Parque Cerrado, determinaron que sus pilotos deban comenzar la carrera desde boxes. Esta situación permitió que Colapinto avanzara desde la posición 18 hasta la 16 en la formación de partida.

La jornada del sábado había presentado desafíos para el piloto argentino, quien durante la Sprint Race sufrió un despiste en la sexta vuelta que lo dejó fuera de competencia. Su monoplaza resultó con daños importantes en el mismo sector del circuito donde también tuvieron incidentes Oscar Piastri y Nico Hülkenberg, afectados por las condiciones resbaladizas de la pista.

El circuito de Interlagos, con sus 71 vueltas y 306 kilómetros de recorrido, representa uno de los desafíos más exigentes del calendario de Fórmula 1. Caracterizado por curvas ciegas, rectas en ascenso y un clima tradicionalmente variable, demanda precisión y adaptación constante por parte de los pilotos.

La carrera podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports, Disney+ y la plataforma F1 TV Pro, que ofrece la experiencia completa con cámaras onboard y datos de telemetría en tiempo real. Para Colapinto, esta competencia significa una nueva oportunidad para continuar su proceso de adaptación a la máxima categoría del automovilismo mundial.