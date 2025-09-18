Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) analizarán en su próxima reunión de julio la posibilidad de suspender parcialmente el Acuerdo de Asociación con Israel, si el país no mejora la situación humanitaria y de derechos humanos en Gaza.

Kaja Kallas, responsable de Política Exterior de la UE, explicó que tras presentar una revisión del acuerdo de ocho páginas, se detectaron "indicios" de que Israel habría incumplido sus obligaciones en materia de derechos humanos según el artículo 2 del tratado. Entre las violaciones señaladas se incluyen el bloqueo de ayuda humanitaria, ataques contra hospitales y el desplazamiento forzoso de la población palestina.

"Nuestro primer objetivo es cambiar la situación sobre el terreno", afirmó Kallas tras la reunión con sus homólogos en Bruselas. "Si la situación no mejora, entonces podemos discutir nuevas medidas y volver en julio".

La revisión del acuerdo ha sido rechazada por Israel, cuyo Ministerio de Asuntos Exteriores calificó el informe como poco serio y advirtió que no debe utilizarse como base para futuras acciones o conversaciones con la UE.

El contexto regional agrega complejidad al tema, ya que la reunión se realizó en medio de tensiones en Oriente Próximo, incluyendo la reciente intervención militar estadounidense contra instalaciones nucleares y objetivos militares en Irán, lo que ha generado incertidumbre entre los países europeos.

Aunque la suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel parece poco probable debido a la falta de unanimidad entre los Estados miembros, se contempla la posibilidad de suspender parcialmente disposiciones relacionadas con el libre comercio, la investigación y la tecnología.

Para avanzar en esta dirección, Kallas trabajará junto con la Comisión Europea para buscar opciones que puedan aprobarse con una mayoría cualificada, que requiere al menos el 55% de los países que representen el 65% de la población del bloque.

El futuro del acuerdo dependerá de la capacidad de los estados miembros para ponerse de acuerdo sobre las medidas a tomar y de que Israel modifique su conducta respecto a la situación en Gaza.