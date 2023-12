UFC Austin: hora, cartelera y horario de Beneil Dariush vs. Arman Tsarukyan

Este sábado 2 de diciembre, UFC regresa a Austin, Texas, para uno de los últimos eventos del año. Presentando una pelea principal entre dos destacados peleadores del peso ligero, Beneil Dariush y Arman Tsarukyan, promete un gran show. La confrontación enfrentará a dos talentosos luchadores asiáticos, con el de origen iraní ocupando el cuarto lugar en el ranking de dicha categoría, y el nacido en Armenia, ubicándose en la octava posición.

Beneil Dariush, especialista en jiujitsu y miembro de UFC desde 2014, ostenta un récord de 22 victorias, 5 derrotas y 1 empate en las MMA profesionales. En la compañía líder dentro de las Artes Marciales Mixtas, acumula un registro de 16 victorias, 5 derrotas y 1 empate, con una notable racha de ocho triunfos consecutivos antes de su derrota ante Charles Oliveira en junio de 2023.

Arman Tsarukyan, representante de la escuela de lucha de los países del Cáucaso, debutó en UFC en 2019 con una derrota por decisión unánime ante Islam Makhachev. Desde entonces, ha logrado siete victorias en sus nueve combates en la organización, consolidándose como un competidor a tener en cuenta en el Peso Ligero. La pelea entre ambos promete ser un enfrentamiento emocionante y estratégico, siendo uno de los eventos más esperados en el cierre de este año.

Cartelera del UFC Austin

Estelares

Beneil Dariush vs. Arman Tsarukyan, Peso Ligero.

Jalin Turner vs. Bobby Green, Peso Ligero.

Rob Font vs. Deiveson Figueiredo, Peso Gallo.

Sean Brady vs. Kelvin Gastelum, Peso Wélter.

Punahele Soriano vs. Dustin Stoltzfus, Peso Mediano.

Khalil Rountree Jr. vs. Azamat Murzakanov, Peso Semi-Pesado.

Preliminares

Clay Guida vs. Joaquim Silva, Peso Ligero.

Miesha Tate vs. Julia Avila, Peso Gallo.

Zach Reese vs. Cody Brundage, Peso Mediano.

Drakkar Klose vs. Joe Solecki, Peso Ligero.

Steve Garcia vs. Melquizael Costa, Peso Pluma.

Rodolfo Bellato vs. Ihor Potieria, Peso Semi-Pesado.

Wellington Turman vs. Jared Gooden, Peso Wélter.

Veronica Hardy vs. Jamey-Lyn Horth, Peso Mosca.

Horarios

Preliminares: 15:00 CDMX | 16:00 ET | 18:00 AR | 22:00 ESP.

Estelares: 18:00 CDMX | 19:00 ET | 21:00 AR | 1:00 ESP (domingo).

Pelea principal (horario aproximado): 20:15 CDMX | 21:15 ET | 23:15 AR | 3:15 ESP (domingo).

Transmisión

TV

México: Fox Sports.

España: Eurosport.

Argentina: Fox Sports.

Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes.

Streaming

México: ESPN+ y UFC Fight Pass.

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.

Argentina: Star+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+, Fubo.