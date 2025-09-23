UFC Río: a tres semanas del evento, los posibles rivales de Charles Oliveira

El regreso de Charles Oliveira al octágono se ha convertido en una pesadilla. Cuatro meses después del brutal nocaut que sufrió ante Ilia Topuria, el brasileño estaba programado para encabezar el UFC Río el 11 de octubre frente a su gente, pero la lesión de su rival, Rafael Fiziev, lo dejó sin contrincante. A menos de tres semanas del evento, "Do Bronx" no encuentra sustituto, lo que ha provocado un evidente enojo en el peleador, quien se queja de que nadie del top-15 de la división de peso ligero quiere enfrentarlo.

“Vi a uno diciendo esto, a otro diciendo aquello… Pero, cuando la UFC llama, ¿qué dicen? ‘Ay, no puedo. Me duele la barriga. Me rompí un dedo. Me lastimé la mano’”, se lamentó Oliveira en una entrevista con MMA Fighting. La frustración del brasileño se dirige, en gran parte, a Benoit Saint Denis, quien recientemente había declarado que quería grandes desafíos. Sin embargo, su representante, Guillaume Peltier, rechazó la oferta de la UFC para pelear contra Oliveira, argumentando que “respetamos a Oliveira demasiado como para aceptar un combate contra él de esta manera. Este tipo de pelea requiere preparación”.

Ante la negativa de los principales contendientes, el único que ha mostrado un interés genuino y está dispuesto a dar un paso al frente es Mateusz Gamrot. El polaco, posicionado en el octavo lugar del ranking, se ha mostrado confiado y listo para el desafío. "Respeto a Charles, pero yo le dije a la UFC que quiero enfrentarme a ti en tu propia casa. Será una verdadera masterclass en el suelo, y estoy preparado para demostrarlo”, declaró Gamrot, un experto en grappling que viene de una reciente victoria contra Ludovit Klein.

Charles Oliveira busca rival para el UFC Río

La situación es complicada para la UFC, que se enfrenta a la difícil tarea de encontrarle un oponente de peso a Oliveira para el evento estelar en su país natal. La reticencia de los principales peleadores de la división a aceptar el combate ha dejado al promotor Dana White en una posición delicada. De momento, no hay un anuncio oficial sobre el rival de Oliveira, pero la insinuación de Gamrot en redes sociales sobre su regreso a los entrenamientos en Estados Unidos ha alimentado las esperanzas de los fanáticos.

La incertidumbre sobre el combate principal del UFC Río mantiene en vilo a los seguidores, quienes esperan que la compañía logre resolver el problema y le dé a Charles Oliveira un rival digno para su regreso. El tiempo se agota y la presión aumenta para encontrar a un peleador dispuesto a asumir el desafío de enfrentar a uno de los más grandes de la división de peso ligero. En estas horas, quien se ofreció a pelear con el brasileño fue el español Joel Álvarez. ¿Le cumplirán el deseo?