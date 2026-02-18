Yanina Latorre volvió a referirse públicamente al escándalo de infidelidad que atravesó con su marido, el exfutbolista Diego Latorre, y reveló cómo fue el momento en que él se enteró de la situación que puso en crisis a la pareja. La mediática explicó que la noticia llegó a su esposo a través de un llamado telefónico que lo tomó por sorpresa y desencadenó una fuerte discusión.

Según relató, el episodio ocurrió cuando la información ya circulaba en ámbitos mediáticos y comenzó a trascender públicamente. En ese contexto, el exjugador recibió un aviso directo que lo alertó sobre lo que estaba sucediendo, lo que generó un impacto inmediato en la relación y derivó en un enfrentamiento entre ambos.

La panelista aseguró que, pese al escándalo y la exposición mediática, la pareja atravesó un proceso de reconstrucción. Con el paso del tiempo, explicó que pudieron recomponer el vínculo y seguir adelante como familia, aunque reconoció que fue una etapa compleja y muy dolorosa.

En sus declaraciones, Latorre también reflexionó sobre la presión mediática que rodeó el caso y la manera en que el tema se instaló en la agenda televisiva. Sostuvo que la sobreexposición agravó el conflicto y dificultó el manejo de la situación en el plano personal.

La historia, que en su momento generó gran repercusión en el mundo del espectáculo, volvió a instalarse tras sus recientes comentarios en televisión, donde dio nuevos detalles sobre el episodio y el impacto que tuvo en su vida privada y en su matrimonio.