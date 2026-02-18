El artículo 44 de la reforma laboral proponía modificar el régimen de licencias médicas y establecer distintos criterios según el origen de la enfermedad o el accidente. La iniciativa formaba parte del capítulo laboral impulsado por el Gobierno nacional y finalmente fue retirada tras cuestionamientos políticos y sindicales.

El texto preveía diferenciar entre enfermedades o accidentes comunes y aquellos vinculados a conductas consideradas voluntarias o riesgosas. En esos casos, el esquema contemplaba un porcentaje menor del salario durante la licencia, lo que generó controversia por el alcance de la definición y su posible impacto en trabajadores con patologías asociadas a situaciones personales o de salud.

La propuesta también buscaba establecer nuevos parámetros para la certificación médica y el control de las licencias, con el objetivo oficial de reducir abusos y ordenar el sistema. Desde el Ejecutivo se argumentaba que la medida pretendía otorgar previsibilidad y reducir costos laborales para las empresas, en línea con otras modificaciones del paquete de reformas.

Sin embargo, sectores sindicales y parte de la oposición advirtieron que el artículo podía implicar un recorte de derechos y abrir zonas grises en la interpretación de qué se consideraría una enfermedad común o una derivada de una conducta voluntaria. Las críticas se concentraron en el posible impacto sobre el salario de los trabajadores durante períodos de licencia.

En ese contexto, el Gobierno decidió dar marcha atrás con el artículo 44 y retirarlo del proyecto de reforma laboral. La eliminación del punto se enmarcó en negociaciones políticas más amplias para garantizar el avance de otros aspectos del paquete legislativo.

El debate por las licencias médicas quedó así como uno de los ejes más sensibles del capítulo laboral. Aunque el artículo fue eliminado, la discusión sobre el sistema de licencias, el control de ausentismo y los costos asociados continúa en la agenda pública y sindical.