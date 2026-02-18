Con la mirada puesta en las elecciones generales de 2027, en Rawson comenzaron a moverse las primeras piezas del tablero político. El exconcejal Juan Hogalde confirmó que, junto a Raúl Espejo, iniciaron los trámites para constituir un partido departamental con el objetivo de competir por la intendencia que hoy conduce Carlos Munisaga.

En declaraciones a Radio Sarmiento, Hogalde explicó que desde el Ateneo Eva Perón vienen trabajando desde hace tiempo en la construcción de un espacio con fuerte anclaje territorial. La articulación con la Agrupación Patria, que lidera Espejo, apunta a consolidar una alternativa municipal basada —según definieron— en la organización comunitaria, la transparencia y la recuperación de áreas como cultura y deporte.

El dirigente rawsino sostuvo que el trabajo en los barrios no es reciente y que responde a una planificación que lleva varios meses. “Estamos trabajando por una comunidad organizada, sobre todo en estos tiempos difíciles donde vemos una ausencia de la dirigencia para acompañar a la gente”, señaló.

Uno de los ejes centrales del armado es la conformación de Centros de Referencia Comunitarios (CPC), espacios que funcionarán como ámbitos de participación vecinal en distintos barrios del departamento. Según indicó Hogalde, el Ateneo cuenta con 25 unidades coordinadoras que ya están desplegadas territorialmente y que buscan canalizar demandas, escuchar problemáticas y elaborar propuestas de gestión desde abajo hacia arriba.

“La idea es que los vecinos tengan el protagonismo necesario para plantear cómo y de qué manera se pueden mejorar las problemáticas en cada barrio”, afirmó el exconcejal, quien remarcó que el objetivo es construir una propuesta que surja del contacto directo con la comunidad.

En términos formales, el espacio prevé comenzar entre junio y julio la recolección de avales para oficializar el partido municipal, paso indispensable para poder competir en 2027 con sello propio. La estrategia implica consolidar una estructura legal y política que permita disputar la intendencia en un departamento que históricamente ha tenido peso específico en la dinámica electoral sanjuanina.

El movimiento de Hogalde y Espejo se inscribe en un escenario donde distintos sectores empiezan a proyectar el recambio municipal. Con un discurso centrado en la participación barrial y la reorganización institucional, el nuevo espacio busca posicionarse como alternativa al oficialismo en Rawson y abrir una nueva etapa de competencia política rumbo a 2027.