La Policía del Capitolio de Estados Unidos detuvo este martes a un joven de 18 años que corría armado con una escopeta hacia la sede del Congreso en Washington. El sospechoso había estacionado una camioneta cerca del edificio y comenzó a dirigirse a pie hacia la entrada cuando fue interceptado por los agentes.

Según informaron las autoridades, el arma estaba cargada y el joven llevaba munición adicional. También vestía un chaleco táctico, guantes y en el vehículo se encontraron un casco de combate y una máscara antigás, lo que encendió las alertas de seguridad.

Publicidad

El jefe de la Policía del Capitolio, Michael Sullivan, indicó que el motivo del accionar todavía está bajo investigación y no se descarta que el objetivo hayan sido los miembros del Congreso. El Parlamento no estaba en sesión al momento del incidente.

Tras la detención, el joven fue reducido sin que se registraran disparos ni heridos. La policía analiza las imágenes de las cámaras de seguridad y solicitó a la población cualquier grabación del hecho para reconstruir la secuencia.

Publicidad

Las autoridades remarcaron que el despliegue de seguridad y los simulacros recientes de tirador activo en la zona permitieron actuar con rapidez y evitar un posible episodio de violencia en uno de los edificios más custodiados de Estados Unidos.