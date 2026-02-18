El elenco Lanotannegra, conformado por Natacha "Tachi" Sáez y Lorena "la Negra" López, tiene una tradición que va más allá de puestas escénicas y montajes de obras dentro del teatro independiente sanjuanino. Uno de los puntos fuertes que constituyen su propuesta, es el de la formación y experimentación. Buscando diversas maneras, formatos y contenidos, propone talleres de actuación en diferentes modalidades y para distintos perfiles. Este verano, la dupla viene trabajando una nueva propuesta y consiste en hacer un campamento teatral.

Se trata de una instancia de entrenamiento en procedimientos compositivos que integra al cuerpo del actor o actriz, como un “territorio expresivo”. En este sentido, el contenido del taller servirá para que los intérpretes puedan construir escenas atravesadas por la “verdad escénica”.

Publicidad

En síntesis, es una búsqueda que pone en diálogo el movimiento, la voz y el decir, en profunda conexión con el contexto que atraviesa a cada intérprete. Pero también, el campamento servirá además de la formación, en un espacio de convivencia e intercambio entre los artistas, ya sean actrices, actores, performers y bailarines. La iniciativa será desde el próximo 20 hasta el 22 de febrero, en una finca privada en Pocito.

En una charla con Natacha Sáez para DIARIO HUARPE, explicó el fundamento de esta experiencia integradora: “Nuestra idea de hacer este campamento, es para que sea algo más que un taller de un par de horas. Si no que permita fluir una convivencia, un cruce de vínculos, entre gente que se conoce y no se conoce del ámbito escénico sanjuanino”.

Publicidad

“Como sucede en todo proceso creativo, la vinculación termina siendo lo más importante y es una suerte de cocina de procesos creativos, donde se involucra la convivencia y el estar en el aquí y en el ahora”, relató.

Además, lo bueno de hacerlo en un lugar alejado del ruido urbano, les permitirá vivenciar de manera más profunda, más humanizante y desconectado de toda interacción con lo digital.

“El encuentro entre pares facilitará generar nuevas ideas, para construir narrativas o historias interesantes. Es abrir un poco más el abanico de expresiones, de posibilidades. Por eso, el campamento está abierto para bailarines, cantantes, actrices y actores, que ya tengan un cierto camino recorrido para que puedan explotar sus propias herramientas y poder adquirir nuevas”, comentó Sáez.

Publicidad

Entre otras actividades de convivencia, lo esencial, es que los artistas deberán llevarse todo el equipamiento para pernoctar por tres días, se organizarán los almuerzos y las cenas de manera colectiva, como así también, todo lo referido a la logística del campamento propiamente dicho.

“Buscamos que sea una experiencia más humana, porque la idea es que haremos una pausa con nuestros contactos con la tecnología, porque todos estamos tan sumergidos en lo digital, que por unos días compartamos entre nosotros, fuera de Internet, que suceda eso sería muy hermoso. Porque no hace falta tener un celular en la mano para saber que estás viviendo un momento en compañía con otros y creando con otros”, dijo la directora teatral.

Hasta el momento, cuentan una base de llamados de unas 50 personas interesadas en hacer la experiencia. Si bien el cupo es limitado, es una señal que les indica la base de personas que se muestran dispuestas al aprendizaje actoral en la provincia.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de febrero. El costo de la experiencia es de $80.000, que incluye entrenamiento, la comida, uso de pileta y hospedaje.

Sobre Lanotannegra

Lanotannegra, es una compañía teatral sanjuanina integrada por Sáez y López, ambas creadoras, productoras y gestoras culturales independientes. Trabajan en la escena teatral desde el cuerpo como territorio de exploración. Abordan al deseo como concepto desde una mirada femenina y disidente. Construyen desde 2009 esta propuesta a través de diversas puestas escénicas.