La desaparición de Sofía Devries, una joven de 23 años oriunda de la provincia de Buenos Aires, mantiene en vilo a Puerto Madryn. La buzo participaba de una inmersión recreativa en el Golfo Nuevo cuando no regresó a la superficie y se activó un operativo de búsqueda de gran magnitud encabezado por la Prefectura Naval Argentina.

Devries integraba un grupo de cuatro personas que había salido en una embarcación de una empresa de buceo para realizar una inmersión en el parque submarino del pecio Hu Shun Yu 809, un arrecife artificial ubicado frente a la costa madrynense. Al finalizar la actividad, sus compañeros advirtieron que la joven no había emergido y emitieron la alerta por radio, lo que dio inicio al protocolo de emergencia.

El operativo se concentra en el área donde se produjo el último contacto, a profundidades que rondan entre los 30 y 34 metros. En la zona trabajan buzos profesionales, embarcaciones y equipos especializados en rastreo subacuático, mientras se amplía el radio de búsqueda para intentar localizarla.

En paralelo, las otras tres personas que participaban de la experiencia fueron asistidas médicamente. Dos de ellas debieron ingresar a cámara hiperbárica para completar el proceso de descompresión y la restante quedó en observación. Sus testimonios forman parte de la investigación que busca reconstruir con precisión qué ocurrió durante la inmersión.

La causa también analiza las condiciones en que se desarrolló la actividad, la habilitación de la embarcación y los protocolos de seguridad aplicados. El objetivo es determinar si existieron fallas o circunstancias excepcionales que expliquen la desaparición.

El caso generó conmoción en la comunidad de buceo y en la ciudad chubutense, donde el parque submarino es un punto habitual para inmersiones avanzadas. Mientras continúan las tareas de búsqueda, crece la preocupación por el desenlace y por las condiciones en que se produjo el hecho.