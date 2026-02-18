La escudería Alpine confirmó el cronograma de Franco Colapinto y Pierre Gasly para la última semana de pretemporada, en la antesala del arranque del campeonato. El equipo definió la distribución de tareas en pista, simulador y trabajos técnicos, con el objetivo de optimizar la puesta a punto del monoplaza y llegar en condiciones al debut oficial.

Según el plan difundido por la estructura francesa, ambos pilotos se alternarán en las jornadas de ensayos y análisis de datos. Colapinto tendrá participación en sesiones de preparación técnica y en el simulador, además de actividades de pista que forman parte de la recta final de la pretemporada. La idea del equipo es afinar detalles mecánicos, evaluar configuraciones y ajustar estrategias antes de la primera carrera.

La semana será determinante para el argentino, que busca consolidar su adaptación al equipo y sumar kilómetros de trabajo en un momento clave del calendario. En paralelo, Gasly continuará con el desarrollo del auto y el análisis de rendimiento, en un esquema coordinado que apunta a maximizar la competitividad del equipo desde la primera fecha.

Desde Alpine remarcaron que la planificación responde a la necesidad de optimizar el rendimiento general del monoplaza y llegar al inicio de la temporada con la mayor cantidad de información posible. Por eso, el cronograma combina pruebas técnicas, simulaciones y tareas de ingeniería que permitirán definir la base con la que afrontarán el campeonato.

La última semana de pretemporada marca así el cierre de la preparación y el comienzo de la cuenta regresiva para el estreno oficial, con Colapinto enfocado en sumar experiencia y minutos de trabajo en un contexto de máxima exigencia dentro de la Fórmula 1.