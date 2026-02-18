Dos provincias del nordeste argentino avanzan con medidas para recomponer los salarios de la administración pública. En Misiones, el Gobierno provincial anunció aumentos que se aplicarán en dos etapas (con los haberes de febrero y abril) y que alcanzarán a docentes, fuerzas de seguridad y distintos sectores estatales. En Corrientes, en tanto, las autoridades convocarán a mesas de negociación con gremios para definir subas que se esperan entre marzo y abril.

En el caso misionero, los incrementos impactarán en el salario de policías, maestros y empleados de la administración central. Un agente de la zona Norte pasará a percibir más de 1,24 millones de pesos con los sueldos de febrero y cerca de 1,27 millones en abril. Para los docentes, un maestro de grado sin antigüedad alcanzará alrededor de 711 mil pesos en febrero y, con adicionales, superará los 960 mil. El Ejecutivo provincial también confirmó que en marzo se abrirán nuevas mesas salariales para Salud y otros sectores.

En Corrientes, el panorama es distinto. El gobierno provincial iniciará negociaciones con sindicatos docentes y estatales para definir la recomposición salarial del primer tramo del año. Los gremios reclaman subas al básico, mejoras remunerativas y la revisión de ítems como movilidad y material didáctico.

Desde la administración correntina señalaron que las mejoras se aplicarán con “responsabilidad fiscal” y que el anuncio podría concretarse entre marzo y abril, en un contexto de presión por la pérdida del poder adquisitivo. También se esperan definiciones para trabajadores judiciales y otras áreas del sector público.

Las medidas en ambas provincias se inscriben en un escenario de revisión salarial en el sector estatal, donde las administraciones locales buscan recomponer ingresos en medio de la inflación y de las demandas sindicales por mejoras sostenidas en el tiempo.