Una jauría de perros salvajes mató al menos 30 llamas en una chacra del extremo sur del país y provocó fuertes pérdidas económicas para el productor afectado. El ataque se produjo durante la madrugada en un establecimiento rural de Tierra del Fuego y generó preocupación entre criadores y autoridades por la reiteración de este tipo de episodios en zonas aisladas.

Según se informó, los animales ingresaron al predio en grupo y atacaron al rodeo en pocos minutos. Al amanecer, el propietario encontró la mayoría de las llamas muertas o gravemente heridas. La cría tenía fines productivos y también vinculados al turismo rural, por lo que el impacto económico es significativo.

El productor señaló que la presencia de perros asilvestrados en áreas rurales se volvió un problema recurrente y difícil de controlar. En este caso, los animales actuaron en manada y no hubo posibilidad de defensa. Las pérdidas incluyen no solo el valor de los ejemplares sino también el daño a la actividad y a la reproducción futura del rodeo.

Tras la denuncia, autoridades locales tomaron intervención y se analizan medidas de prevención y control de jaurías en la zona. Desde el sector agropecuario reclaman políticas de manejo responsable de animales sueltos y acciones coordinadas para evitar nuevos ataques.

El episodio reavivó el debate sobre el impacto de los perros salvajes en la producción ganadera patagónica, donde los ataques a ovinos, caprinos y camélidos se repiten con frecuencia y generan preocupación en comunidades rurales.