Una publicación emotiva se volvió viral en las últimas horas y conmovió a distintos usuarios. La actriz y cantante sanjuanina Celeste Castro filmó y relató en sus redes sociales un episodio familiar que tuvo como protagonista a su padre, quien atraviesa la enfermedad de Alzheimer, pero logró recordar un gesto clave en el aniversario de casados con su esposa.

Según contó en su perfil de Instagram, al avisarle a su papá que ese día se cumplían 45 años de matrimonio, el hombre reaccionó con una frase que sorprendió a todos: pidió que le compraran “unas florcitas para la Rosita”, recordando la costumbre de toda la vida de obsequiarle flores a su compañera en cada aniversario. Ese instante de lucidez se transformó en un momento profundamente significativo para la familia.

La artista compartió la escena con un mensaje cargado de afecto y acompañamiento. Expresó que, aunque la enfermedad borre recuerdos, esos destellos en los que su padre vuelve al presente y reconoce a sus seres queridos tienen un valor inmenso. También destacó el compromiso familiar de sostenerlo y ayudarlo a revivir los momentos más importantes de su vida.

Oriundos de Rivadavia, los padres de Castro celebraron su aniversario en un contexto atravesado por la enfermedad, pero también por el amor y la contención familiar. El posteo generó una rápida repercusión donde decenas de usuarios dejaron comentarios de aliento y empatía. La historia resonó especialmente por mostrar cómo, incluso en medio de la enfermedad, la memoria afectiva puede aparecer en gestos simples y cargados de significado.