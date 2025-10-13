Un colectivo que volvía de Chile se rompió y dejó varados a pasajeros en la cordillera

Un colectivo que transportaba pasajeros sanjuaninos de regreso desde Chile quedó inmovilizado debido a una avería mecánica ocurrida en la zona cordillerana de Los Caracoles, Mendoza, durante la tarde del domingo. El vehículo, que realizaba un tour organizado por la empresa Susana Nieto, sufrió el desperfecto aproximadamente a las 15.00, dejando al grupo varado a la vera de la ruta sin resguardo adecuado.

Según relataron los afectados a través de redes sociales, los pasajeros -entre los que se encontraban niños y adultos mayores- permanecieron esperando durante horas sin recibir respuestas claras de la empresa organizadora. Inicialmente se les informó que un mecánico sería enviado desde San Juan para realizar las reparaciones, pero la asistencia no se concretó. Ante la falta de solución, el contingente fue trasladado posteriormente a un hotel en Potrerillos, donde pernoctó.

Hasta la madrugada del lunes, los pasajeros permanecían en dicho alojamiento a la espera de que se regularice su situación para poder continuar el viaje hacia San Juan. La empresa Susana Nieto no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el incidente. Este evento replica lo sucedido a finales de septiembre, cuando otro grupo de sanjuaninos quedó varado en Chile por problemas mecánicos y el cierre del Paso Internacional Cristo Redentor, extendiendo su estadía forzosa por varios días.