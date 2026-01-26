Las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana en distintos puntos de San Juan obligaron a desplegar un amplio operativo de emergencia coordinado por Protección Civil, con la participación de Bomberos, Policía, municipios y organismos provinciales. Así lo confirmó Carlos Heredia, director del organismo, en declaraciones a DIARIO HUARPE, donde detalló las múltiples intervenciones realizadas desde el jueves.

“Indudablemente, sí, fue un fin de semana de mucha actividad”, señaló Heredia. El primer operativo se llevó adelante el jueves en la zona de El Pinar, donde un grupo de rescate integrado por Bomberos, Geras y Policía logró asistir a casi 30 personas que habían quedado atrapadas por las condiciones climáticas.

El funcionario expuso que la jornada más compleja se vivió el viernes, cuando las lluvias afectaron con fuerza el oeste provincial. En sectores como calle Las Moras trabajaron de manera conjunta Bomberos, Infantería, Geras, Policía y los municipios de Zonda y Ullum. A esto se sumó una intervención clave en la zona de Puente Blanco, donde se rescató a unas 50 personas que habían quedado varadas, entre ellas pasajeros de un colectivo de la Red Tulum.

En el Gran San Juan también se registraron situaciones críticas. En La Bebida, departamento Rivadavia, se concretó la evacuación de más de 20 personas, alrededor de 25, que fueron trasladadas al Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM-22). Allí trabajaron Protección Civil, Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios y efectivos policiales, junto al intendente y autoridades locales. Además, se realizaron tareas en calles Morón y Comercio, en asentamientos y en el barrio Conjunto 5, donde hubo afectación de viviendas.

Heredia aclaró que, si bien el sábado se registró granizo en departamentos como Sarmiento, Calingasta e Iglesia, no fue necesario intervenir durante la noche en Sarmiento por no haberse recibido requerimientos de emergencia.

Uno de los puntos más afectados fue la red vial. “Hubo cortes tanto en rutas provinciales como nacionales por material de arrastre”, explicó el funcionario, y destacó especialmente el trabajo de Vialidad Provincial y Nacional, que operaron “mañana, tarde y noche” para restablecer la circulación.

En ese sentido, Heredia pidió extremar las precauciones al transitar por rutas que atraviesan zonas de montaña, como los accesos a Jáchal, Valle Fértil o Calingasta.

“Es fundamental respetar las alertas y las indicaciones de las autoridades. Muchas veces en la ciudad no llueve, pero sí en la periferia o en la montaña, y eso genera crecientes repentinas”, advirtió.

Finalmente, confirmó que se mantiene una alerta meteorológica y recomendó no intentar cruzar rutas o badenes anegados. “No hay que apurarse ni desesperarse; hay que esperar que baje el nivel del agua”, remarcó. También alertó sobre el riesgo de desbordes en canales, una situación que ya se produjo durante el viernes por la gran cantidad de agua caída, pese a los trabajos coordinados con Hidráulica.