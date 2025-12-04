El grave accidente de Guillermo Francella por el que casi pierde la vida

Guillermo Francella fue invitado a El Hormiguero, el exitoso ciclo español de Pablo Motos, con motivo de la presentación de su nueva película, Playa de Lobos, que protagoniza junto a Javier Veiga. Sin embargo, la atención se desvió de la promoción cuando Francella decidió contar la anécdota de un siniestro vial que sufrió al conducir en España, un episodio que, según confesó con detalle y humor, lo dejó completamente "shockeado".

El terrible choque inesperado ocurrió en Fuerteventura, el día previo a comenzar a filmar. El actor se encontraba en el auto junto a su hermano, la productora y la hija de la productora, luego de una cena. Francella se refirió con sarcasmo a la singularidad del paisaje vial de la isla: “Fuerteventura tiene muchas rotondas. Yo no sé por qué. Cada cien metros hay una rotonda”, dijo, a lo que el conductor le confirmó que se trataba de “Es un vicio español". El actor argentino continuó el reclamo humorístico: “¡Pero Dios mío! ¿Qué hay detrás de esas rotondas? Porque no podés creer que haya otra rotonda. ¿Si ya salimos de una? Y viene otra, y viene otra… ¿hasta cuándo? Nunca terminan, siguen y siguen”, aseverando que algunas de estas rotondas no contaban con la iluminación adecuada.

El siniestro se produjo cuando se perdieron al utilizar el Waze y fue necesario retomar la rotonda. Francella relató que, al intentar maniobrar, un auto se aproximó con las luces prendidas y se produjo el impacto: “Cuando la productora la retoma, miro y veo que viene un auto con las luces prendidas y digo: ‘¡Florencia!’ ¡Pum!”.

Pese a que saltaron los airbags, el actor confirmó que él y sus acompañantes sufrieron lesiones, aunque bajaron del vehículo "ilesos pero con golpes”. El protagonista de Playa de Lobos detalló las heridas: "me lastimé bastante. Mi hermano se lastimó: su cabeza pegó con la cabeza de la hija de Florencia. Fue un susto tan grande que bajamos ilesos pero con golpes”. No obstante, el accidente no tuvo consecuencias graves en su rostro, algo que celebró ya que filmaba al día siguiente: “Gracias a Dios que no me lastimé la cara ni nada de eso porque filmaba al otro día”.

Concluyendo la anécdota, el actor cerró con una broma sobre la rapidez con la que apareció la ayuda profesional: “Justamente parecía que ocurría a menudo, porque pasó una ambulancia. ¿Me siguieron? ¿Qué pasó acá?”. Entre carcajadas del público, Francella cerró su relato sugiriendo una posible preparación del equipo médico: “En serio, en el momento que pasó cayó una ambulancia. ¿Pero qué pasó? O es un ensayo o está todo arreglado”. El actor aseguró que este suceso será un susto que jamás olvidará.