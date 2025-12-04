Quién testificó contra el exabogado de Wanda Nara y lo hundió en la cárcel

Sofía Ferrarazo, esposa del abogado Nicolás Payarola, prestó declaración ante el fiscal Cosme Iribarren mientras es investigada por supuesta “partícipe necesaria y coautora” en los delitos que mantienen a su pareja detenido, acusado de varias estafas. Ferrarazo podría quedar detenida.

La abogada, que también está siendo investigada, declaró que es “la primera interesada en que se esclarezca la situación”, según reveló Martín Candalaft en DDM al leer el documento judicial.

Ferrarazo aprovechó la oportunidad para defenderse a sí misma, expresando su indignación por la situación legal que atraviesa. La esposa del letrado manifestó que “Es una injusticia que esté pasando por todo esto porque considero que no hice nada malo, ninguna actividad que hice yo fue ilegal o fuera de lo normal”.

Respecto a la dinámica financiera y laboral de la pareja, Ferrarazo intentó delimitar su rol ante la Justicia, asegurando que “Lo temas grandes los llevaba Nicolás, yo no tenía un sueldo, todo lo manejaba él”.

Candalaft agregó que la abogada contó que tiene hijos pequeños, que actualmente no cuenta con dinero para pagar el alquiler y que deberá mudarse porque, tal como repitió, “todo lo manejaba Nicolás”.

A pesar de la delicada situación judicial y la posibilidad de quedar detenida, Ferrarazo reafirmó su confianza en su pareja, quien también fue denunciado por L-Gante. “Estoy segura de que Nicolás tiene una explicación para dar y poder estar juntos”, declaró la mujer, cuyo marido también solicitó que Wanda Nara prestara declaración en la causa.