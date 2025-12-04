La fuerte confesión de Luck Ra sobre la pelea de La Joaqui y Wanda Nara

Tras hacerse público el presunto conflicto entre La Joaqui y Wanda Nara, el artista Luck Ra, pareja de la cantante, se refirió al tema y no dudó en elogiar la actitud de su novia. La polémica se habría desatado a raíz de un desplante que La Joaqui le habría hecho a Nara para defender a Valentina Cervantes. Como consecuencia de esto, la conductora de MasterChef supuestamente pidió que la cantante no fuera convocada para la gala de los Personajes del Año de Revista Gente.

Luego de haber asistido al evento como una de las figuras del año, Luck Ra fue consultado sobre su experiencia en la gala, a lo que respondió con humildad: “A mí me hace bosta esto, estoy cero acostumbrado a la cámara”.

Publicidad

Al ser consultado sobre si le incomodaban las preguntas que vinculan a su pareja y a Wanda, el cantante cordobés se desentendió de la controversia y remarcó: “Preguntádselo a ella, lo único que tengo que ver es que es mi novia”.

Sin embargo, el artista aprovechó para destacar la calidad humana de su pareja en medio del supuesto escándalo: “Ella es lo más y creo que es algo muy lindo que tiene ella es que es súper pacífica”.

Publicidad

Mientras tanto, se confirmó que La Joaqui no fue convocada para la tapa de la revista, aunque la comunicadora Paula Varela aseguró que la revista desvinculó a la conductora de MasterChef de esa decisión, indicando que le explicaron al representante de la cantante que "este año querían cambiar y que la Joaqui no estaba convocada con eso, Wanda Nara no tiene nada que ver".

Cabe destacar que La Joaqui ya había dado su versión sobre el cruce con la presentadora del reality de cocina. Actualmente, Luck Ra y la cantante atraviesan un intenso romance que lleva más de un año y podrían estar planeando casarse. El cantante también compartió su experiencia de ser jurado en La Voz: “Yo siento que me sirvió desde el lado de que por ahí uno conocía los temas y no me conocía a mí y lo que tiene la tele es que te ven”.