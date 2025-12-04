La alegría de Julieta Prandi al recordar la condena de su ex: "Fue un gran año"

Julieta Prandi asistió radiante a la gala de ‘Personajes del Año’ de Revista Gente, luego de vivir un 2025 que marcará un hito en su vida. La modelo y conductora conversó con Canal Trece sobre los últimos meses, que estuvieron enmarcados por logros personales, profesionales y, especialmente, por el avance definitivo de la causa judicial contra Claudio Contardi. En agosto de este año, Prandi consiguió marcar un precedente en la Justicia en la causa contra el padre de sus hijos. Tras años de espera, el proceso judicial concluyó con la condena de Contardi a 19 años de prisión el 13 de agosto, por los abusos y maltratos que ella denunció.

La artista celebró este periodo, describiéndolo como una liberación personal y profesional: “Fue un gran año, no solo a nivel personal, laboral y emocional, sino también de reencuentros y de cierres de etapas que ya eran necesarias cerrar”. Visiblemente aliviada, Prandi expresó la paz que le dio la resolución judicial: “Estuve muchos años con la espera, y finalmente darle un cierre y encontrar Justicia fue como… bueno, al fin puedo empezar a reorganizar mi vida y mis partes”.

Prandi aseguró que siente un cambio profundo en su interior y que ese proceso se evidencia hacia el exterior: “De verdad lo siento, siento que se ve que hay un cambio en mí”. A meses de la condena, la modelo confirma que la frase que marcó su felicidad en aquel momento, "Hoy empiezo a vivir", se está cumpliendo.

En el plano laboral, la figura también consolida su presente y confirma su continuidad en la radio. Prandi reveló que ha extendido su vínculo con La 100, la emisora donde conduce uno de los ciclos más populares: “Amo hacer radio, ya renové mi contrato. Encontré mi lugar en los medios”. Aunque recibió varias invitaciones para regresar a la televisión durante el año, decidió priorizar la estabilidad: “Este año me ofrecieron muchas cosas, pero no”.