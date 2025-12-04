La horrible actitud de Adrián Suar con el esposo de una famosa

Mariano Chihade, el sólido productor de televisión y dueño de la productora Mandarina —que celebra 20 años de éxitos como Sábado Bus y El diario de Mariana—, rompió el silencio sobre el abrupto final de su vínculo profesional y personal con Adrián Suar, gerente de programación de Canal 13,.

Chihade, quien es además esposo de la conductora Mariana Fabbiani, fue invitado a Bondi Live con Ángel de Brito y, por primera vez, habló a fondo sobre las internas que lo llevaron a mover todos sus programas a América luego de mantener una cercana relación con Canal 13 durante años.

Publicidad

El productor explicó que el problema central no fue de contenido, sino económico: “Trabajé muy cómodo con Adrián Suar y Pablo Codevilla. Ellos jamás me dijeron que tema se podía hacer y cuál no en mis programas. El problema con ellos fue financiero, con una PNT”. Detalló que, aunque el Canal cobraba el 50% de las publicidades no tradicionales y el otro 50% se destinaba a la productora, en 2021 Mandarina necesitaba un cambio financiero.

Ante la dificultad para cubrir los gastos, Chihade solicitó que le asignaran una PNT completa para su productora: “Les pedí que me dieran una entera para mí, nuestros programas estaban bien vendidos, pero el canal me dijo que no”. Ante la firme postura de la cúpula del 13, que no cedió, el productor decidió irse. En ese momento, no hubo intento de retenerlo.

Publicidad

Chihade relató la tensa conversación final con Suar: “Yo fui y le dije a Adrián que sentía que me estaban echando. Él me respondió que me fuera y bueno, nos fuimos".

Lo que generó la ruptura del vínculo personal entre ambos, quienes eran considerados "hombres fuertes del medio", fue una actitud que Chihade consideró inaceptable por parte del gerente de programación. Según reveló, Suar intentó retener el programa LAM (producido por Mandarina y conducido por Ángel de Brito) en el canal después de que Chihade anunciara su retiro: “Habló con vos Ángel y te pidió que te queden con el programa en el canal. Yo le fui de frente, por eso creo que no estuvo bien. Menos aún porque él estaba entre mis diez mejores amigos”.