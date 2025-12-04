La "cara de c..." que desató la guerra entre Sofi Martínez y Yanina Latorre

La reciente gala de 'Los Personajes del Año' de Revista Gente sirvió como escenario para un cruce tenso entre Yanina Latorre y Sofi Martínez, cuya relación venía marcada por la polémica. Meses atrás, Latorre había acusado públicamente a Martínez de ser la "protegida" de Telefe, deslizando que sus colegas no estaban conformes con esta situación. Latorre también había criticado a la periodista deportiva, señalando que "Se cree un ser superior".

Aunque Sofi Martínez no continuó la polémica en su momento, se supo que estaba "furiosa" por las acusaciones. El reencuentro presencial en el evento desató la queja de Latorre, quien utilizó sus redes sociales para manifestar el desagrado del saludo: "A mí, una me saludó con cara de c...".

Ángel de Brito, conductor de Bondi, confirmó que la persona referida era Sofi Martínez y reveló la conversación que tuvo con la panelista al respecto: "Me lo contó y le dije: 'Qué querés si siempre la matás'".

Se especuló sobre la incomodidad de Martínez en el evento, ya que el conductor de Bondi reveló que la periodista deportiva habría solicitado un cambio de ubicación en la tapa de la revista. Pese a esta supuesta petición, Sofi Martínez no se mostró incómoda en el lugar que le tocó, según lo revelado en sus propias redes sociales.

En la fotografía grupal, Martínez estuvo ubicada junto a figuras como Gastón Edul y Momi Giardina, cerca de Santiago Korovsky, Fer Dente, Nico Occhiato y Flor Jazmín, y delante de personalidades como Martín Garabal, Nelson Castro y Maxi López. La periodista incluso posteó sobre la dificultad de la toma de la fotografía, escribiendo: "Sacar la foto es todo un tema". También se dio a conocer que Martínez bromeó con Gastón Edul en el backstage, reprochándole por haber dicho que la edición de Bake Off Famosos fue mejor que la de MasterChef Celebrity.